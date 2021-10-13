الجزائر والمغرب يضربان

2021/10/13 | 01:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل المنتخب الجزائري، بطل القارة السمراء، عروضه القوية بتصفيات مونديال 2022، مكرراً فوزه على مضيفه النيجر برباعية نظيفة، بينما تأهل جاره المغربي إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات بانتظار عريض خارج الديار على حساب غينيا.

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