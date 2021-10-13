مفوضية الانتخابات تعلن النتائج الأولية بعد إضافة محطات العد والفرز اليدوي (فيديو)

2021/10/13 | 01:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، من مقر المفوضية، الآن في بغداد فجر اليوم الأربعاء، يعلن نتائج العد والفرز اليدوي لـ ٨٥٤٧ محطة من التي تم اختيارها وفق نظام القرعة أمام وسائل الإعلام.

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