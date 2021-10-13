بغداد اليوم تنشر النتائج الأولية للعد والفرز اليدوي

2021/10/13 | 01:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر بغداد اليوم النتائج الأولية للعد والفرز اليدوي لنتيجة الانتخابات النيابية في عموم العراق في 8547 محطة اختيرت للعد والفرز اليدوي وكما في الصور المرفقة.

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