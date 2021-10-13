رئيس مجلس المفوضين يعلن فجر اليوم نتائج العد والفرز اليدوي للمحطات التي اختيرت لذلك - عاجل

2021/10/13 | 01:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء، نتائج العد والفرز اليدوي في العراق.

وقالت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، من مقر المفوضية، الآن في بغداد فجر اليوم الأربعاء، يعلن نتائج العد والفرز اليدوي ل8547 محطة من التي تم اختيارها وفق نظام القرعة أمام وسائل الإعلام".

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