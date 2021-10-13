المفوضية تنشر نتائج الطعون في اربع محافظات

2021/10/13 | 01:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نشرت المفوضية نتائج الطعون المقدمة في 4 محافضات وهي بابل و النجف و كربلاء و القادسية .واعلن عن تغيير في 4 مرشحين بسبب عدم احتساب اصواتهم في بعض المحطات في بعض من المراكز الأنتخابية و حركة امتداد تكسب مقعدين :الدائرة الثالثة في بابل : نزول علي تركي جسوم و صعود صباح حسين رشيد العيساويالدائرة الاولى في النجف : نزول لقاء جعفر ال ياسين و صعود فاطمة مجيد العيساوي بدلاً عنهاالدائرة الاولى في القادسية : نزول انتصار جواد الغراوي و صعود نور نافع دوحيالدائرة الثالثة في كربلاء : نزول أحمد جواد ماضي العماري و صعود ضياء كاظم هندي/ انتهى5

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