2021/10/13 | 01:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، النتائج الأولية بعد إضافة محطات العد والفرز اليدوي.

ويمكنكم الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي:

للاطلاع على النتائج اضغط هنــا

التالي

منذ 3 ساعات

الصدر يدعو الى ضبط النفس ويحذر “من اللجوء إلى ما لا يحمد عقباه”

منذ 4 ساعات

الفتح يطالب بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء للامن الانتخابي

منذ 5 ساعات

مفوضية الانتخابات تعلن استكمال عد وفرز محطات الاقتراع المتبقية

منذ 5 ساعات

الفتح: لن نتخلى عن أصوات جماهيرنا

منذ 5 ساعات

الكويت تشيد بإجراء الانتخابات العراقية دون حوادث

منذ 6 ساعات

الديمقراطي الكردستاني يوضح آلية تفاهماته: ليس لدينا خطوط حمر

منذ 8 ساعات

المفوضية تحدد موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية

منذ 8 ساعات

العراق ولبنان يتفقان على تشكيل لجنة لدراسة رفع سمات الدخول بين البلدين

منذ 10 ساعات

الكاظمي يصدر توجيهات لتأمين صناديق الاقتراع

منذ 11 ساعة

مرشحة مستقلة تنضم الى تحالف تقدم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تعلن النتائج الأولية بعد إضافة محطات العد والفرز اليدوي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات تعلن النتائج الأولية بعد إضافة محطات العد والفرز اليدوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).