"تعقبوه لشهور".. تقرير: تركيا ساعدت العراق في اعتقال "نائب" البغدادي

2021/10/13 | 01:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ثلاثة مصادر أمنية لرويترز، الثلاثاء، إن الاستخبارات التركية ساعدت العراق في القبض على سامي جاسم الجبوري، المشرف المالي لـ"داعش" ونائب أبو بكر البغدادي وقالت إنه كان مختبئا في شمال غرب سوريا

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