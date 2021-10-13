واع تنشر رابط نتائج الانتخابات بعد إضافة محطات العد والفرز اليدوي

2021/10/13 | 01:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنشرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، رابط نتائج انتخابات تشرين 2021 بعد إضافة محطات العد والفرز اليدوي .للدخول الى الرابط المباشر: اضغط هنا

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