2021/10/13 | 02:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، النتائج الأولية لعملية الاقتراع بعد اضافة محطات العد ‏والفرز اليدوي‎.‎

وعرضت مفوضية الانتخابات النتائج الأولية لعملية الاقتراع على موقعها الإلكتروني بعد ‏اضافة محطات العد والفرز اليدوي‎.‎

وفي وقت سابق، أكدت المفوضية العليا للانتخابات، أن النتائج النهائية ستعلن بعد حسم ‏الطعون‎.‎

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان في مؤتمر صحفي تابعه NRT عربية، إن "إجراءات المفوضية دقيقة ومتابعة، والنتائج المعلنة ليست نهائية"، لافتا إلى ‏أن "غدا أو بعد غد سيكون هناك أكثر من 3 آلاف صوت سيتم عدها وفرزها أمام الجميع ‏لإضافتها الى النتائج المعلنة‎".‎

وأضاف، أنه "من يعتبر أن النتائج غير منسجمة مع أصواته يمكنه تقديم الطعن"، مؤكدا أن ‏‏"المفوضية أكملت تدقيق المحافظات وأعلنتها أمام الرأي العام‏‎".‎

وأشار إلى أن "المفوضية ستعلن النتائج النهائية في أقرب وقت وبعد انتهاء الطعون"، مبينا ‏أن "النتائج النهائية للانتخابات ستعلن بعد حسم الطعون".‏

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من مفوضية الانتخابات حول النتائج الأولية بعد اضافة محطات العد والفرز اليدوي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من مفوضية الانتخابات حول النتائج الأولية بعد اضافة محطات العد والفرز اليدوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).