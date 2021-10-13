احتساب العد والفرز اليدوي.. المفوضية تعيد نشر نتائج الاقتراع

2021/10/13 | 02:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النتائج خلال مؤتمر عقد فجرًا في بغداد (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الأربعاء، النتائج الأولية للانتخابات بعد إضافة محطات العد والفرز اليدوي.

وأعلن رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، فجر اليوم 13 تشرين الاول/أكتوبر، نتائج العد والفرز اليدوي لـ 8547 محطة، والتي جرى اختيارها وفق نظام القرعة.

وعرضت المفوضية النتائج على الشاشة أمام وسائل الإعلام نقلاً عن موقعها الرسمي.

وحجبت المفوضية في وقت سابق نتائج الانتخابات بالتزامن مع تصاعد التهديدات من الفصائل المسلحة عقب الخسارة المدوية لأجنحتها السياسية في تحالف "الفتح".

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