عدنان الزرفي: نبحث عن 25 ألف صوت ’مسروق’ في النجف!

2021/10/13 | 02:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

قال أمين عام حركة الوفاء عدنان الزرفي، الأربعاء، إن عمليات بحث تجري عن 25 ألف صوت "مسروقة" لناخبيه في النجف.

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وكتب الزرفي عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، (13 تشرين الأول 2021)، "نبحث عن 25 ألف صوت نجفي مسروق صوت لنا".

وانتقد حيدر العبادي، رئيس الوزراء السابق، إجراءات مفوضية الانتخابات بشأن نتائج الاقتراع العام، داعياً إلى "التصحيح".

وقال العبادي في تدوينة عبر حسابه في تويتر تابعها "ناس"، (13 تشرين الأول 2021)، "في بداية مظاهرات تشرين 2019 كنا أولالمطالبين بانتخابات مبكرة نزيهة يشارك بها العراقيون لإعادة ثقتهم بالدولة".

وأضاف، "اليوم أنجزت المبكرة لكن ارتباك إجراءات المفوضية وعدم مصداقية إعلان النتائج أضعفت الثقة بالانتخابات فاصبحت لا جامعة للناس ولا مانعة للفرقة"، مشدداً بالقول، "العاقل من يصحح قبل موعد الصبح".

في بداية مظاهرات تشرين ٢٠١٩ كنا اول المطالبين بانتخابات مبكرة نزيهة يشارك بها العراقيون لإعادة ثقتهم بالدولة.واليوم انجزت المبكرة لكن ارتباك اجراءات المفوضية وعدم مصداقية اعلان النتائج اضعفت الثقة بالانتخابات فاصبحت لا جامعة للناس ولا مانعة للفرقة.العاقل من يصحح قبل موعد الصبح

— Haider Al-Abadi حيدر العبادي (@HaiderAlAbadi) October 12, 2021

ونفى مصدر مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، حذف نتائج الانتخابات من الموقع الرسمي للمفوضية، مؤكداً ان الموضوع متعلق بسحب النتائج وتعديلها بعد اضافة نتائج 8574 صندوقاً.

وذكر المصدر لـ "ناس" (12 تشرين الاول 2021)، أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً بشأن حذف النتائج من موقع المفوضية"، موضحاً أن "ذلك غير صحيح، والحقيقة هي أن الموضوع متعلق بسحب النتائج وتعديلها بعد إضافة نتائج 8574 صندوقاً بعد إجراء عملية العد والفرز اليدوي بيوم الاقتراع حسب القرعة التي جرت في مفوضية الانتخابات أمام وسائل الاعلام".

وأشار المصدر بالقول، "سيتم نشرها من جديد على الموقع خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من تدقيقها وإضافة نتائج العد والفرز اليدوي".

وبشأن الصناديق المحجوزة، أوضح المصدر، أن "عددها 3681 صندوقاً كانت قد توقفت وواجهت اشكالات فنية في يوم الاقتراع"، مؤكداً انه "سيتم فتحها (على مراحل) بدءاً من الأربعاء وفرزها واحتساب الاصوات امام وسائل الاعلام والمراقبين وممثلي الأحزاب والمرشحين داخل المنطقة الخضراء".

وأكد المصدر أن "نتائج تلك الصناديق ستضاف بعد الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي لتكون بذلك النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة".

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