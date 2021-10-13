التيار يخسر والفتح يتقدم.. اخر تحديث للقوائم التي حصلت على مقاعد اضافية

2021/10/13 | 02:36 - المصدر: NRT عربية

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طرأت بعض التغييرات على قوائم المرشحين بعد اضافة محطات العد والفرز اليدوي من قبل ‏مفوضية الانتخابات.‏

وجاء اخر تحديث على النحو الاتي..

تحالف الفتح كسب 6 مقاعد

‎ ‎المالكي كسب 2 مقعد

امتداد كسبت 3 مقاعد

الحكيم كسب 1 مقعد

التيار الصدري خسر 2 مقعد

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