مجلس النواب الأميركي يوافق على رفع سقف الدين العام

2021/10/13 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء، لصالح مشروع رفع سقف الدين العام مؤقتاً لتجنب التخلف عن السداد.

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