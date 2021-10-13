2021/10/13 | 02:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم تنشر نتائج العد والفرز اليدوي الأولية في بغداد الرصافة دائرة 6

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد اليوم تنشر نتائج العد والفرز اليدوي الأولية في بغداد الرصافة دائرة 6) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد اليوم تنشر نتائج العد والفرز اليدوي الأولية في بغداد الرصافة دائرة 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).