2021/10/13 | 03:19 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 | 02:54 صباحاً

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تحالف النهج الوطني يطالب بالعد والفرز اليدوي لجميع المحطات للتحقق من صحة النتائج

طالب تحالف النهج الوطني بالعد والفرز اليدوي لجميع المحطات للتحقق من صحة النتائج.



وقال في بيان "بعد اتضاح الخلل الكبير في ادارة العملية الانتخابية لسنة ٢٠٢١ والتضارب الواضح في إعلانات مفوضية الانتخابات للنتائج وتغير الفائزين بعدد واضح أثر احتساب الأصوات في الاف المحطات التي لم تدخلها المفوضية في الحسبان اثناء إعلانها للنتائج خلال الأربعة والعشرين الساعة لما بعد انتهاء الاقتراع ، اضافة لفشل إرسال نتائج اكثر من ثلاثة الاف محطة ( وسط ناقل - عصا ذاكرة) وكثرة مقولة عدم تطابق النتائج مابين النسخ المسلمة للمرشحين وبين ما أعلنته المفوضية ، لكل ما تقدم نطالب بإعادة الفرز والعد لجميع محطات الاقتراع في العراق بشكل يدوي لغرض التحقق من صحة نتائج الانتخابات ، ولتتحمل المفوضية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في دفع التداعيات السلبية التي قد تترتب على بقاء التشكيك وعدم الثقة بمخرجات الانتخابات النيابية لسنة ٢٠٢١.

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