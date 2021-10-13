عدنان الزرفي يبحث عن 25 ألف صوت يقول إنّها

2021/10/13 | 03:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت مفوضية الانتخابات عرض النتائج بعد حجبها

الترا عراق - فريق التحرير

اتهم عدنان الزرفي، أمين عام حركة الوفاء، المفوضية العليا للانتخابات بـ "سرقة آلاف الأصوات" لناخبين صوتوا لصالحه في النجف.

وقال الزرفي عبر حسابه في فيسبوك، الأربعاء 13 تشرين الأول/أكتوبر، "نبحث عن 25 ألف صوت نجفي مسروق صوت لنا"

وجاء التصريح بالتزامن مع إعادة عرض النتائج من قبل المفوضية العليا للانتخابات عقب إضافة نتائج العد والفرز اليدوي.

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