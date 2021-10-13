نتائج انتخابات 2021 بعد اضافة محطات العد والفرز اليدوي

2021/10/13 | 03:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نتائج انتخابات تشرين الاول 2021 بعد اضافة محطات العد والفرز اليدوي ./انتهى5للاطلاع على النتائج ..الدخول الى الرابط الالكتروني المباشر...https://bit.ly/2YLkioQ

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