توقف تطبيق تليجرام في العراق وبعض الدول

2021/10/13 | 03:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن مركز الإعلام الرقمي DMC، توقف تطبيق تيليجرام في العراق وبعض دول العالم.وذكر المركز في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، أن "تطبيق تيليجرام توقف لدى بعض المستخدمين في بعض دول العالم، ومنهم في العراق " .وفي وقت سابق، تعرضت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"واتساب" و"انستغرام"، إلى خلل فني حول العالم، بعد أن توقفت الخدمات الخاصة بالتطبيقات لعدة ساعات.

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