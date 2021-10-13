2021/10/13 | 03:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HL9s5Mq-N9Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - خبير قانوني يوضح صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - خبير قانوني يوضح صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).