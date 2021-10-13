العراق يكشف عن مشاريع ضخمة للطاقة والنفط

2021/10/13 | 03:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشفت وزارة النفط، عن جملة مشاريع في مجال الطاقة وإنتاج الخام، فضلاً عن أخرى لاستثمار الغاز في جميع الحقول النفطية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد في تصريح، إنّ "أحد المشاريع المهمة التي ستنفذها شركة توتال وهي من الشركات الكبيرة ولديها مشاريع مماثلة في دول العالم، الاستثمار بحدود 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في جنوب العراق".

وأضاف جهاد، أنّ "هناك توقيعًا بمساعدة وزارتي النفط والكهرباء للتوصل إلى مشروع استثماري ضخم مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة باستثمار الطاقة المتجددة، والذي مبدئيًا سيكون بحدود 2000 ميغاواط، ضمن خطة وزارة النفط لاستثمار 10 آلاف ميغاواط".

وبيّن جهاد، أنّ "هذه المشاريع كبيرة وبحاجة إلى بعض الوقت لوضع الأمور في نصابها الصحيح"، مشيرًا إلى أنّ وجود"مشاريع كبيرة على مستوى استثمار الغاز، وهناك ورشة كبيرة في وزارة النفط تعمل على محور استثمار الغاز في جميع الحقول النفطية".

وأوضح المتحدث، أنّ "شركة غاز البصرة تعمل على أكثر من أربعة حقول لاستثمار الغاز وخطتها تصل الى أكثر من 2000 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم"، لافتًا إلى أنّ "الوزارة تعمل مع شركة توتال وهناك ورشة عمل لتنفيذ المشاريع ومنها نقل ماء البحر والذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية، وهو ما نحتاجه لإدامة الإنتاج النفطي".

وأكّد جهاد، "بدون وجود ماء البحر سوف ينخفض لدينا الإنتاج ويؤثر على الواقع الإنتاجي"، موضحًا أنّ "هذا المشروع سيضخ كميات بحدود 5 ملايين برميل، والمرحلة الأولى منه ستكون مليونين و500 ألف برميل في اليوم من الماء إلى الحقول ليساعد في إدامة الإنتاج وزيادته، وهي خطوة مهمة".

كما كشف المتحدث، عن مشروع آخر تستثمره شركة "توتال" لـ "إنتاج 600 مليون قدم مكعب قياسي من الحقول خارج استثمارات غاز البصرة والمشاريع الأخرى"، مبينًا أنّ "البدء بمشروع الطاقة المتجددة سيبدأ ليوفر كمرحلة أولى 1000 ميغاواط، إضافة إلى مشاريع لتطوير الموانئ العراقية عبر طاقة الخزن والتصدير رغم التحديات والتزامات أوبك".

اقرأ/ي أيضًا:

العراق يوقع عقدً بناء 5 محطات للطاقة مع الإمارات

الشركة الوطنية تشارك "توتال" الفرنسية في المشروع النفطي العملاق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يكشف عن مشاريع ضخمة للطاقة والنفط) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يكشف عن مشاريع ضخمة للطاقة والنفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).