بينهم متحرش.. السعودية تعلن القبض على عشرات المتهمين بجرائم متنوعة

2021/10/13 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمن العام، السعودي، الثلاثاء، القبض على عدد من المواطنين والمقيمين في المملكة بسبب ارتكابهم جرائم متنوعة، من بينها التحرش بامرأة في مكان عام.

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