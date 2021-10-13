2021/10/13 | 04:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعوافق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ لرفع حد الاقتراض الحكومي مؤقتا إلى 28.9 تريليون دولار.وسيحول ذلك دون خطر التخلف عن سداد الديون حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول على الأقل.وحافظ الديمقراطيون، الذين يسيطرون بهامش ضئيل على مجلس النواب، على الالتزام الحزبي ليقر بذلك المجلس زيادة سقف الدين 480 مليار دولار بواقع 219 صوتا مقابل 206 أصوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب الأمريكي يوافق على رفع سقف الدين الحكومي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب الأمريكي يوافق على رفع سقف الدين الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).