"لحظة سقوط الميكروباص في النيل وانتشاله".. حقيقة المنشورات المتداولة

2021/10/13 | 05:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سياق الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول ما تردّد عن حادث سقوط حافلة في نهر النيل لم يتأكد بعد، تداول مستخدمون صورة قيل إنها تُوثّق لحظة انقلاب الحافلة من الجسر وسقوطها في النهر، كما انتشر فيديو يدّعي ناشروه أنّه يظهر لحظة انتشال الحافلة من المياه.

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