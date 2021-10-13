السماح لولية العهد بالزواج من امرأة.. هولندا تعلن تغييرا جذريا

2021/10/13 | 06:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الثلاثاء، أن الأميرة، كاثرينا أماليا بياتريكس كارمن فيكتوريا، البالغة من العمر 17 عاما، يمكن أن تتزوج من أي جنس دون خوف من التخلي عن التاج، في تغيير جذري للقواعد الملكية، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

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