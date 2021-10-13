للمرة الأولى.. وكالة أميركية ترخص بيع سجائر إلكترونية

2021/10/13 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي إيه"، الثلاثاء أنها ستسمح لوحدة من شركة "بريتيش أميركان توباكو" بمواصلة بيع سجائرها الإلكترونية في الولايات المتحدة، في سابقة هي الأولى من نوعها.

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