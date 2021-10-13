تداول فيديو أمير قطر وملك الأردن بأحد المطاعم بالدوحة

2021/10/13 | 07:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين في أحد المطاعم في العاصمة القطرية، الدوحة.

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