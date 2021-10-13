2021/10/13 | 07:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مراسلة CNN، الزميلة كلاريسا وارد، صورة من المقابلة التي أجرتها مع رئيس هيئة المعروف والنهي عن المنكر بحركة طالبان، قائلة إنها "بألف كلمة".

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