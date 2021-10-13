ماذا تعني دعوة رئيس الاتحاد الدولي للكرة دولة إسرائيل ودولة الإمارات العربية لاستضافة مونديال 2030..؟ - بشير صقر

2021/10/13 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_صقر تأتي الزيارة الحالية التي يقوم بها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) لدولة الكيان الصهيوني مصحوبة بدعوة رسمية لها بالمشاركة مع دولة الإمارات العربية في استضافة نهائيات كأس العالم عام 2030 في الذكرى المئوية للمسابقة ..



لتؤكد كيف تستدير أهم مؤسسة رياضية دولية وأكبر مؤسسة شعبية عالمية لمبدأ خلط الرياضة بالسياسة.



وكيف يجري توظيف الرياضة لخدمة السياسة ..



ليس لصالح الشعوب والفق ......





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