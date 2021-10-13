من يقبل تزوير الشهادات لماذا يرفض تزوير الانتخابات - مؤيد عبد الستار

2021/10/13 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار اجمعت المحطات الفضائية ووسائل الاعلام التي تابعت الانتخابات التي جرت يوم الاحد 10 تشرين 2 على ان المشاركة ضعيفة في أغلب مدن العراق وهو ما أكده مراسل محطة روسيا اليوم من بغداد ومراسلهم من اربيل ايضا .كما أكدت بعثة الاتحاد الاوربي على المشاركة الضعيفة في الاقتراع العام وقالت رئيسة البعثة فيولا فون كرامون : ( إن عزوف الكثير من المواطنين عن المشاركة في الاقتراع يحمل رسائل سلبية).* وأشارت ......





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