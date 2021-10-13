2021/10/13 | 07:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر فوز المنتخب السعودي على نظيره الصيني في المباراة التي جمعت بينهما، الثلاثاء، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، قائمة أبرز المواضيع التي يتفاعل عليها المغردون في المملكة صباح الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصفيات مونديال 2022.. السعودية تهزم الصين برابع فوز على التوالي وتتصدر تويتر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصفيات مونديال 2022.. السعودية تهزم الصين برابع فوز على التوالي وتتصدر تويتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).