هنا البحرين… على شرف الشِّعر واللؤلؤ - فاطمة ناعوت

2021/10/13 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت مرّت خمسةُ عشرَ عامًا، منذ صعدتُ "قلعة البحرين" مع أصدقائي الشعراء من جميع أنحاء العالم، حاملين أقفاصَ اليماماتِ البيضاء لنكسرَ قضبانَها ونُطلق الطيرَ حُرًّا في سماء مملكة البحرين! كان ذلك في مارس 2007، في "مهرجان ربيع الشعر"، وكأنه بالأمس فقط! فلا يزالُ صوتُ خفقِ أجنحة الطّير يطِنُّ في أذني، ورحيقُ القصيدِ يسيلُ في قلبي، وحلاوةُ تمر "المنامة" تذوبُ على لساني.



ليس أجملَ من اللقاء على شرف الشِّعر و ......





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