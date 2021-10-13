الستالينية والكارثة البيئية السوفييتية - تامر خرمه

2021/10/13 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تامر_خرمه بقلم جيفرسون شوما في هذه البرهة للتاريخ، والتي تقوم فيها الرأسمالية، بتوقها للمراكمة، باقتراف كارثة بيئية غير مسبوقة في كافة أنحاء العالم، وبافتتاح عهدها الجيولوجي الخاص “الكابيتالوسين”[i]، بات النضال من أجل التحول الاشتراكي للمجتمع يكتسب مساحة ويتم تقديمه كبديل عن الأزمة البيئية التي تهدد البشرية.ومع ذلك، فإن دعاة حماية البيئة البرجوازيين، والمدافعين عن برنامج “التنمية المستدا ......





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