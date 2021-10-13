2021/10/13 | 08:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، إن توقيع اتفاقيات إبراهيم قد يؤدي في نهاية المطاف إلى مشاركة إسرائيل في استضافة كأس العالم لكرة القدم مع جيرانها العرب.وفي حديثه عن اتفاقيات ابراهيم، قال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفيفا: اتفاقيات إبراهيم قد تؤدي لمشاركة إسرائيل باستضافة كأس العالم لكرة القدم المركز الخبري الوطني.

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