2021/10/13 | 08:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، السماح للطلبة المكملين والمـؤجـلـين مـن الــدور الاول، بـالـتـقـديـم عـلـى اسـتـمـارة الـقـبـول المـركـزي للجامعات الحكومية بدراستها الصباحية، بـعـد تـقـديـر كـل منهم لـدرجـاتـه.وقال المتحدث الرسمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تصدر قراراً يخص المكملين والمؤجلين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تصدر قراراً يخص المكملين والمؤجلين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تصدر قراراً يخص المكملين والمؤجلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).