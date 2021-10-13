حسب مصادر امنية تركية .. المخابرات التركية تساعد العراق في اعتقال قيادي بتنظيم “داعش شمال سوريا

2021/10/13 | 08:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ اعلنت مصادر أمنية تركية إن المخابرات التركية قدمت للعراق المساعدة في اعتقال قيادي بتنظيم “داعش” الإرهابي كان مختبئا في شمال غرب سوريا في عملية تؤكد تعاون أوثق ضد فلول التنظيم بين البلدين.وكان العراق قد أعلن أمس الاول أن قواته الأمنية تمكنت من أعتقال العراقي سامي جاسم، خلال ما وصفته “عملية خاصة خارج الحدود”.والعراقي جاسم هو أحد أكبر قادة التنظيم الارهابي داعش الذين تم اعتقالهم أحياء.وذكرت الحكومة العراقية إن الجاسم عمل نائبا لمؤسس التنظيم أبو بكر البغدادي، الذي قتل في غارة أمريكية في 2019 في شمال غرب سوريا، كما وعمل مساعدا مقربا لزعيم التنظيم الحالي أبو إبراهيم الهاشمي القريشي.وقال مصدر أمني إقليمي كبير ومصدران أمنيان عراقيان لوكالة “رويترز” إن جاسم كان في شمال غرب سوريا، وإن المخابرات التركية لعبت دورا أساسيا في اعتقاله ./انتهى

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