2021/10/13 | 08:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كــشــف مــســتــشــار رئــيــس الـــــوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح عن اكـتـمـال اعــداد مـسـودة مــوازنــة الـعـام المقبل 2022، واحتساب سعر برميل النفط بمعدل 50 دولارا للبرميل.وقــال صـالـح في تصريح صحفي تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة تنهي إعداد موازنة 2022 المركز الخبري الوطني.

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