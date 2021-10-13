2021/10/13 | 08:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أبرمت وزارة الكهرباء، عقداً مــع شــركــة عــالمــيــة لـنـصـب وتـشـغـيـل مـحـطـتـين للطاقة الــشــمــســيــة بــطــاقــة 525 ميغاواط بمحافظتي كربلاء المقدسة وبابل.وقــال الـنـاطـق بـاسـم الــوزارة احـمـد الـعـبـادي في تصريح صحفي، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تتعاقد لنصب محطتين للطاقة الشمسية بمحافظتين المركز الخبري الوطني.

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