تعليق من الكونغرس حول الانسحاب الأميركي من العراق وسط اضطرابات الانتخابات

2021/10/13 | 08:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تواصل المحادثات التقنية مع بغداد بشأن مستقبل التواجد الأميركي، وذلك بعد أيام بعد من عقد الانتخابات المبكرة في العراق.

وقال كيربي، إن "الولايات المتحدة لا تريد أن ترى زيادة في العنف في العراق أو هجمات أو تهديدات لقواتها هناك نتيجة للانتخابات أو لأي سبب آخر، مضيفا أنها تواصل دعم الحكومة العراقية في مواجهة تنظيم داعش".

وأضاف، أن "القوات الأميركية في العراق، لا تزال تحتفظ بالقدرة، وبحق الدفاع عن النفس ضد أي هجمات تتعرض لها".

وأكد كيربي، أن "الولايات المتحدة لا تزال تنتظر المصادقة على نتيجة الانتخابات"، معربا عن "أمله أن يشكل مجلس النواب الجديد حكومة تعكس إرادة الشعب العراقي، وتعمل على معالجة تحديات حقوق الإنسان والأمن والاقتصاد في العراق".

وجاءت الانتخابات العراقية في أعقاب اتفاق بين بغداد وواشنطن على "إنهاء العمليات القتالية" للقوات الأميركية المتبقية وتحويلها إلى مهام استشارية.

وتشير النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في العراق، إلى ترسيخ قوة التيار الصدري السياسية بقيادة الزعيم الديني الشيعي مقتدى الصدر، مقابل تعزيز كبير نسبيا لقوة خصمه التاريخي "ائتلاف دولة القانون" الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتراجع هائل لتمثيل الفصائل المسلحة (تحالف فتح) بقيادة هادي العامري، وتحالف ما يعرف بـ "قوى الدولة" المكون من ائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، وتيار الحكمة الذي يرأسه، عمار الحكيم.

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