شرطة أربيل تعتقل المتورط في حادثة 'التكسي'

2021/10/13 | 08:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية شرطة اربيل ، الاربعاء، انها اعتقلت سائق سيارة اجرة قام بقتل راكب باطلاق النار عليه بعد خلاف معه على الاجرة صباح امس الثلاثاء.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (13 تشرين الاول 2021)، ان "قسم شرطة قضاء ضواحي اربيل تلقى صباح اليوم بلاغا بوقوع جريمة قتل، فتوجهت قواته فورا الى مكان الحادث وتبين ان شخصا يدعى (بارزان نصرالله احمد) وبعد خلاف مع سائق سيارة اجرة (تاكسي) بشأن اجرة النقل قام السائق باطلاق النار على رأس الراكب ورداه صريعا في الحال ويفر هاربا من موقع الحادث".

واضاف البيان، ان "الشرطة قامت بفتح تحقيق في الحادث وشرعت بالتحقيق للوصول الى المتهم الرئيس في الجريمة واعتقاله".

N.A

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