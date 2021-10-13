2021/10/13 | 08:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ينشر “النور نيوز”، نتائج انتخابات تشرين 2021 بعد إضافة محطات العد والفرز اليدوي.* نتائح الانتخابات البرلمانية العراقية 2021

ظهرت المقالة نتائج انتخابات 2021 بعد إضافة محطات العد والفرز اليدوي أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج انتخابات 2021 بعد إضافة محطات العد والفرز اليدوي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج انتخابات 2021 بعد إضافة محطات العد والفرز اليدوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).