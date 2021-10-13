2021/10/13 | 08:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، الموعد النهائي لإعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة.وقال عضو الـفـريـق الاعـلامـي لــلــمــفــوضــيــة عـــمـــاد جـمـيـل في تصريح صحفي، إن “وقت تقديم الطعون بنتائج الانتخابات ونظر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات تحدد موعد إعلان النتائج النهائية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تحدد موعد إعلان النتائج النهائية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات تحدد موعد إعلان النتائج النهائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).