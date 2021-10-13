ثلاثة أهداف تفصل رونالدو عن لقب الهداف التاريخي لتصفيات المونديال

2021/10/13 | 08:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ واصل نجم المنتخب البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنكليزي كريستيانو رونالدو تحقيق الأرقام القياسية على المستوى الدولي ، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على ضيفه لوكسمبرج بخماسية، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "ألغارفي"، في الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، هدفي التقدم لمنتخب بلاده في شباك لوكسمبرج في الدقيقتين 8 و13 من زمن المباراة عن طريق ركلتى جزاء " .وعاد رونالدو للتألق من جديد ليحرز خامس أهداف المنتخب البرتغالي والثالث له "هاتريك" في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليعزز صدارته لقائمة أفضل الهدافين على مستوى المنتخبات برصيد 115 هدفا ".وذكرت شبكة "ESPN" العالمية، أن رونالدو وصل إلى 36 هدفا، وأصبح على بعد 3 أهداف من معادلة الرقم القياسي للغواتيمالي كارلوس رويز الهداف التاريخي لتصفيات كاس العالم برصيد 39 هدفا ".وأصبح النجم البرتغالي رونالدو الأكثر تسجيلا للهاتريك على المستوى الدولي برصيد 10 هاتريك، متخطيا النجم الإماراتي على مبخوت والسويدي سفين ريدل أصحاب الـ 9 هاتريك " .ويحتل منتخب البرتغال وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال برصيد 16 نقطة، خلفاً لمنتخب صربيا المتصدر برصيد 17 نقطة، فيما يأتي لوكسمبرج في المركز الثالث برصيد 6 نقاط "./انتهى2

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