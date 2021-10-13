2021/10/13 | 09:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استكمل مجلس الخدمة الاتحادي معاملات المتعينين خلال عامي 2018 و 2019 ضمن دوائر الماء والمجاري، بينما يتابع ملف تعيينات الاقليات بحسب الدرجات التعويضية.وقال مدير دائرة التنسيق والمتابعة في المجلس ارام صباح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يوضّح بشأن تعيينات الماء والمجاري المركز الخبري الوطني.

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