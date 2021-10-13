بعد خروج ترامب من قائمة

2021/10/13 | 09:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال دونالد ترامب في خطاب إعلانه الرئاسي في عام 2015: "أنا غني فعلًا".وهو كذلك! ولكن وفقًا لتصنيف مجلة فوربس الصادر حديثًا، لم يعد ترامب ضمن أغنى 400 شخص في أمريكا ليصبح بذلك خارج القائمة للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عامًا.

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