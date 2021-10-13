رابط واحد.. نتائج الانتخابات في جميع المحافظات بعد إضافة محطات العد والفرز اليدوي

2021/10/13 | 09:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فجر الاربعاء، النتائج الاولية للانتخابات التشريعية بعد إضافة نتائج العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم اختيارها بالقرعة اليدوية.

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