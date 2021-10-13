النفط يتراجع وسط مخاوف التضخم

2021/10/13 | 09:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا إلى رفع التضخم وإبطاء النمو العالمي، مما يقلل الطلب على النفط.[…]

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