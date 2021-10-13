اخر تحديث.. نتائج الانتخابات التشريعية في جميع محافظات البلاد

2021/10/13 | 09:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفوضية الانتخابات، فجر الاربعاء، النتائج الاولية للانتخابات النيابية بعد إضافة نتائج العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم اختيارها بالقرعة اليدوية.

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