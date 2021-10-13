2021/10/13 | 09:17 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلان عن استكمال معاملات المتعينين في دوائر الماء والمجاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/13 | 09:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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