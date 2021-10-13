2021/10/13 | 09:17 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السماح للطلبة المؤجلين والمكملين التقديم على استمارة القبول المركزي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/13 | 09:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السماح للطلبة المؤجلين والمكملين التقديم على استمارة القبول المركزي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السماح للطلبة المؤجلين والمكملين التقديم على استمارة القبول المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).