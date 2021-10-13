الانتهاء من اعداد موازنة 2022

2021/10/13 | 09:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح، الأربعاء، عن اكتمال اعداد مسودة موازنة العام المقبل 2022، واحتساب سعر برميل النفط بمعدل 50 دولارا للبرميل، واكد أن مناقشتها ستجرى بعد اختيار الحكومة المقبلة.وقال صالح، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “موازنة العام 2022 اكتملت، لكنها لم تناقش في مجلس الوزراء، لأن الحكومة في طور تصريف …

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